Под Анапой отключат свет 23 мая

Под Анапой не будет света 23 мая. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Под Анапой не будет света 23 мая. Частичное отключение электроэнергии возможно из-за плановых работ.

- Света не будет с 08:00 до 18:00 в станице Гостагаевской на улицах Почтовая, Линейная, Колхозная, Южная, Урожайная, Кубанская, Широкая, в переулках Кузнецкий, Казачий, Вишневый. Также с 09:00 до 17:00 отключения пройдут в станице Благовещенской на улице Таманской, - сообщили «Россети Кубань».

Электроэнергию отключат с 08:00 до 18:00 в поселке Уташ на улицах Асфальтная, Зеленая, Молодежная, Светлая, Центральная, Новая и в переулке Светлый. Также с 08:00 до 18:00 света не будет в станице Анапской на улицах Горная, Мира, Тургенева, Ленинградская, Комсомольская, Советская, Анапская, Краснодарская, Московская.