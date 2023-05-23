Отели в Сочи снизили цены на 50% на бронирование в мае-июне

Цены снова начнут расти к середине июня. Фото: Иван ВИСЛОВ

Отели Сочи начали массово снижать цены на заселение в мае-июне. Стоимость номеров падает до 50%.

- Отельеры переоценили возможный спрос в начале сезона. Традиционно в начале летнего сезона он относительно невысок. После всплеска на майские праздники следует спад, - сообщили в пресс-службе туроператоров.

К слову, стандартный номер на двоих еще неделю назад стоил 42 тысячи рублей. А сейчас цена за одну ночь составит 24 тысяч рублей. Как удалось узнать “КП”-Кубань”, цены снова начнут расти к середине июня. К этому времени температура воды в море прогреется до комфортной.