Дневной поезд «Ласточка» из Сочи начнет отправляться в Майкоп с 1 июня

Сейчас в Сочи можно добраться поездом № 834 Майкоп – Имеретинский Курорт. Фото: Иван ВИСЛОВ

С 1 июня назначается поезд № 814 Аэропорт Сочи – Майкоп. На маршруте будут ходить комфортабельные составы «Ласточка».

Отправиться в путь новым поездом пассажиры смогут ежедневно.

От станции Аэропорт Сочи он будет уходить ежедневно в 06:41 и прибывать в Майкоп в 12:41.

Отправление поезда из столицы Адыгеи – в 16:10, прибытие на конечную станцию – в 22:10.

- «Ласточка» Аэропорт Сочи – Майкоп станет вторым дневным поездом, который свяжет столицу Адыгеи и Черноморское побережье, - сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и дорожного хозяйства Сочи.

Сейчас в Сочи можно добраться поездом № 834 Майкоп – Имеретинский Курорт. Из Майкопа он совершает утренний рейс, из Имеретинского Курорта – вечерний.