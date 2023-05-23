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НовостиОбщество23 мая 2023 6:49

На Кубани всю неделю будут лить дожди

В некоторых районах возможен град
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Прогноз погоды на Кубани

Прогноз погоды на Кубани

В Краснодарском крае ожидают дожди в ближайшие дни. На юге европейской части они будут сопровождаться градом, может потребоваться разгон облаков для защиты виноградников, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

- Наиболее значимые осадки пройдут в Краснодарском крае, Ставрополье, республиках Северного Кавказа. Дожди также ожидают Псковскую, Новгородскую, Ленинградскую области, - рассказал синоптик.

На Кубани возможно будут удары из пушек по облакам, чтобы избежать уничтожения градом урожая.

По прогнозам, в Краснодаре будет идти дождь до пятницы, температура воздуха будет держаться на отметке 24 градуса. В субботу ожидается временное прояснение.