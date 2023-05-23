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НовостиОбщество23 мая 2023 7:14

В Сочи последний звонок прозвенел для 10 тысяч выпускников

Всего сегодня учебный год оканчивается для более 70 тысяч школьников
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Ребята прощаются с родной школой, учителями и своими верными друзьями.

Ребята прощаются с родной школой, учителями и своими верными друзьями.

Сегодня Последний звонок прозвенел для 10 тысяч выпускников девятых и одиннадцатых классов сочинских школ. Мэр города Алексей Копайгородский разделил этот волнительный и важный момент с учениками, родителями и педагогами школы №100 в Адлере.

- В этом красивом празднике соединяются надежды, мечты, цели на будущее и, конечно, немного грусти – ребята прощаются с родной школой, учителями и своими верными друзьями. Этим молодым людям предстоит выбрать свой профессиональный путь и стать специалистами в различных областях, развивать и менять наш город к лучшему, в будущем защищать Родину, - написал в своем Telegram-канале Алексей Копайгородский.

Как удалось узнать "КП"-Кубань", сегодня, 23 мая, учебный год оканчивается для более 70 тысяч школьников Сочи.