В Сочи последний звонок прозвенел для 10 тысяч выпускников

Ребята прощаются с родной школой, учителями и своими верными друзьями.

Сегодня Последний звонок прозвенел для 10 тысяч выпускников девятых и одиннадцатых классов сочинских школ. Мэр города Алексей Копайгородский разделил этот волнительный и важный момент с учениками, родителями и педагогами школы №100 в Адлере.

- В этом красивом празднике соединяются надежды, мечты, цели на будущее и, конечно, немного грусти – ребята прощаются с родной школой, учителями и своими верными друзьями. Этим молодым людям предстоит выбрать свой профессиональный путь и стать специалистами в различных областях, развивать и менять наш город к лучшему, в будущем защищать Родину, - написал в своем Telegram-канале Алексей Копайгородский.

Как удалось узнать "КП"-Кубань", сегодня, 23 мая, учебный год оканчивается для более 70 тысяч школьников Сочи.