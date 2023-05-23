Мэр Сочи поздравил выпускников с последним звонком

Мэр города Алексей Копайгородский пообещал всегда поддерживать ребят.

Сегодня последний звонок прозвенел для 10 тысяч выпускников девятых и одиннадцатых классов школ Сочи. Мэр города Алексей Копайгородский пообещал всегда поддерживать ребят, их идеи и стремления.

- Сделаем все, чтобы каждый нашел применение своим способностям и знаниям. Отдельные слова благодарности нашей большой педагогической семье, в которой более четырех тысяч замечательных специалистов за самоотдачу и труд в воспитании наших юных сочинцев. Для нас остается приоритетом создание комфортных условий для работы и обучения, строительство и оснащение современных учреждений образования. Сейчас возводим пять школ и еще семь планируем начать, - написал в своем Telegram-канале Алексей Копайгородский.

К слову, учебный год оканчивается для более 70 тысяч школьников Сочи. Мэр города пожелал ребятам провести лето ярко и активно, узнать много нового и интересного, отдохнуть в лагерях и побывать в походах и экскурсиях.

- А выпускникам, конечно, удачи на экзаменах! - заключил Алексей Копайгородский.