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НовостиОбщество23 мая 2023 7:16

Мэр Сочи поздравил выпускников с последним звонком

Отдельные слова благодарности мэр Сочи произнес педагогической семье
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Мэр города Алексей Копайгородский пообещал всегда поддерживать ребят.

Мэр города Алексей Копайгородский пообещал всегда поддерживать ребят.

Сегодня последний звонок прозвенел для 10 тысяч выпускников девятых и одиннадцатых классов школ Сочи. Мэр города Алексей Копайгородский пообещал всегда поддерживать ребят, их идеи и стремления.

- Сделаем все, чтобы каждый нашел применение своим способностям и знаниям. Отдельные слова благодарности нашей большой педагогической семье, в которой более четырех тысяч замечательных специалистов за самоотдачу и труд в воспитании наших юных сочинцев. Для нас остается приоритетом создание комфортных условий для работы и обучения, строительство и оснащение современных учреждений образования. Сейчас возводим пять школ и еще семь планируем начать, - написал в своем Telegram-канале Алексей Копайгородский.

К слову, учебный год оканчивается для более 70 тысяч школьников Сочи. Мэр города пожелал ребятам провести лето ярко и активно, узнать много нового и интересного, отдохнуть в лагерях и побывать в походах и экскурсиях.

- А выпускникам, конечно, удачи на экзаменах! - заключил Алексей Копайгородский.