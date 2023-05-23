Полиция Краснодара опровергла причастность иностранца к преследованию 11-летней девочки

Правоохранители провели проверку

Жители Краснодара поймали приезжего, который накануне якобы домогался школьницы. В сети распространялась информация, что мужчина якобы выслеживал 11-летнюю девочку и предлагал ей поехать к нему домой.

Но в полиции Краснодара опровергли причастность иностранца к преследованию ребенка.

- В ходе проверочных мероприятий не было установлено объективных фактов возможной причастности иностранца к каким-либо противоправным действиям на территории города, - прокомментировал официальный представитель УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.