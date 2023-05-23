Жителя Кубани оштрафовали на 30 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ

Мужчину осудили за экстремизм в общем чате

В Усть-Лабинске привлекли к административной ответственности местного жителя. Мужчина в общем чате публиковал информацию, дискредитирующую Вооруженные силы РФ. Он неоднократно употреблял в переписке фразу экстремистского характера.

- В отношении 49-летнего мужчины полицейские составили протокол об административном правонарушении по статье «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности», - сообщили в ОМВД по Усть-Лабинскому району.

Мужчину оштрафовали на 30 тысяч рублей.