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НовостиПроисшествия23 мая 2023 7:29

Жителя Кубани оштрафовали на 30 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ

Мужчина публиковал экстремистские фразы в сети
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Мужчину осудили за экстремизм в общем чате

Мужчину осудили за экстремизм в общем чате

В Усть-Лабинске привлекли к административной ответственности местного жителя. Мужчина в общем чате публиковал информацию, дискредитирующую Вооруженные силы РФ. Он неоднократно употреблял в переписке фразу экстремистского характера.

- В отношении 49-летнего мужчины полицейские составили протокол об административном правонарушении по статье «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности», - сообщили в ОМВД по Усть-Лабинскому району.

Мужчину оштрафовали на 30 тысяч рублей.