В Краснодарском крае ввели штраф за перепродажу сведений ЕГРН

Роскадастр Кубани

9 мая вступил в силу Федеральный закон от 28 апреля 2023 года № 151-ФЗ, который вносит изменения в Кодекс административных правонарушений и устанавливает административную ответственность за противоправное распространение сведений, содержащихся в ЕГРН.

Активная борьба с перепродажей сведений из ЕГРН и сайтами-двойниками Росреестра и Роскадастра ведется уже не первый год. В 2021 году Федеральным законом № 120-ФЗ был установлен запрет на перепродажу сведений из ЕГРН.

Однако сайты, мобильные приложения, боты в мессенджерах и соцсетях, предлагающие «экспресс-выписки» из ЕГРН «без СМС и регистрации», продолжают появляться и привлекать заявителей.

Выписки, полученные через неофициальные источники, могут содержать устаревшую или ложную информацию. Многие сайты предлагают за плату узнать данные, находящиеся в открытом доступе (например, о кадастровой стоимости объекта). Такие выписки без электронной подписи, или с поддельной подписью, не считаются официальным документом и не будут приняты ни в одной организации.

Роскадастр и Росреестр не несут ответственности за сведения, предоставляемые сайтом-двойником.

Настоящую выписку из ЕГРН с актуальными и достоверными данными в электронном виде можно запросить только на портале "Госуслуг". Для юридических лиц доступна возможность запроса выписок на официальном сайте Росреестра, где также необходимо авторизоваться через "Госуслуги".

Запомните адреса официальных источников:

Росреестр — rosreestr.gov.ru

Роскадастр — kadastr.ru

Публичная кадастровая карта — pkk.rosreestr.ru

За покупку выписок у «двойников» ответственность не предусмотрена, заявитель теряет только свое время и деньги. Штраф может быть наложен за:

- предоставление сведений из ЕГРН третьим лицам за плату;

- создание сайтов, программ и мобильных приложений, через которые предоставляются сведения из ЕГРН;

- использование сайтов, программ и мобильных приложений в целях предоставления сведения из ЕГРН.

Размер штрафа за правонарушение:

- гражданин – от 15 до 25 тыс. рублей,

- должностное лицо – от 40 до 50 тыс. рублей,

- лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от 80 до 100 тыс. рублей,

- юридическое лицо – от 350 до 400 тыс. рублей.

При повторном нарушении сумма штрафа будет увеличена.