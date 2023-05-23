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НовостиПроисшествия23 мая 2023 8:22

На Кубани нашли «Волгу» в реке с телом 49-летнего мужчины

Личность погибшего установлена
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: chp_krd

Фото: chp_krd

22 мая в Абинском районе местные жители нашли застрявший в русле реки автомобиль и сообщили в полицию о том, что в машине находится мужчина, который не подает признаков жизни.

- Прибывший на место участковый обнаружил в салоне «Волги» тело 49-летнего приезжего из Анапы без признаков насильственной смерти, - сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Установлено, что мужчина работал на пасеке в селе Светлогорское. В настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося, в том числе причины смерти.