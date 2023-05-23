Wink покажет документальный сериал «Поуехавшие» об историях горожан, начавших свое дело в провинции

Фото: видеосервис Wink

Документальный сериал «Поуехавшие» (16+) - серия рассказов об успешных, состоявшихся россиянах, которые в один момент решили поменять свой статус на «сельский житель» и уехать из крупного города в провинцию. Кто они, эти отчаянные? Романтики? Или прагматики, ищущие выгоды в новой сфере?

- Сериал «Поуехавшие» — это истории о смелых и неравнодушных людях. Каждый человек, меняясь сам, меняет и место вокруг себя, даже если это маленькая деревня в глубинке. Герои становятся настоящими предпринимателями. Они не только строят свое дело, чтобы зарабатывать, но и предпринимают усилия для того, чтобы это дело приносило пользу и радость другим. Проект, основанный на вдохновляющих, а, главное, реальных историях успеха, поддерживает развитие предпринимательства в регионах. Эти примеры могут мотивировать тех, кто ищет свое новое призвание, — считает генеральный директор «Медиа-Телеком» и один из продюсеров проекта Александр Косарим.

Бывшая работница ИТ-сферы Гузель Саджапова переехала в Свердловскую область и занимается созданием сельского производственного кластера. Заур Цохолов, успешный юрист, в родном ауле Дагестана решает построить отель. А в алтайской деревне появляется новый батюшка - Павел Корчагин. Бывший диджей восстанавливает храм и ведет канал на ютубе.

Уехал из большого города и Евгений Павздерин, учитель. Чтобы обеспечить детям Новгородской области хорошее образование. Борис Акимов, журналист изданий «Афиша» и «Сноб», сооснователь LavkaLavka, стал владельцем собственного ресторана и фермы в подмосковной деревне.

- Нас вдохновляли любовь к путешествиям и интерес к героям, которые находят ответы на вызовы жизни в близости к природе, любви к окружающим людям и своему делу, — говорят авторы проекта Анастасия Бельская и Валерия Давыдова-Калашник.

Всю правду о «российском дауншифтинге» зрители узнают от самих участников. Здесь - трейлер и фотосессии со съемочных площадок. Места действия: Адыгея, Алтайский край, Дагестан, Ленинградская, Мурманская, Новгородская, Свердловская области.

Сейчас проект состоит из восьми эпизодов. Премьера всех серий состоится на Wink Originals, а позже пройдет показ на телеканал РБК ТВ. Сериал был подготовлен компанией «Медиа-Телеком» и студией Spotlight при поддержке видеосервиса Wink, а также СБП (Системы быстрых платежей).

- Мы решили поддержать проект «Поуехавшие», чтобы вместе рассказывать вдохновляющие истории о предпринимателях, которые делают очень важные, действительно крутые проекты, и каждый день меняют жизнь окружающих к лучшему, — комментирует Наталья Пейсахович, директор по маркетингу и коммуникациям НСПК.

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