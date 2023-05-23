Вениамин Кондратьев посетил последний звонок в школе Кореновского района

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 23 мая посетил последний звонок в школе №5 станицы Платнировской Кореновского района. Здесь выпускается всего один 11 класс из 25 учеников.

- Поздравил ребят с окончанием учебного года. Это небольшое сельское учебное заведение, в этом году здесь выпускается единственный 11 класс, - написал в соцсетях Кондратьев.

Глава региона отметил, что подготовка в школах края находится на очень высоком уровне и пожелал выпускникам удачи на экзаменах. После линейки школьникам удалось пообщаться с губернатором в актовом зале.

На Кубани в этом году последний звонок прозвенел для 93 тысяч выпускников.