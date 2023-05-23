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НовостиОбщество23 мая 2023 8:57

Для школьников Кубани летом организуют 406 лагерей труда и отдыха

Различные формы досуга запланировали на каникулы
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: admkrai.krasnodar.ru

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарского края для школьников организуют летнюю оздоровительную кампанию Более 450 тысяч детей будут заняты в различных формах досуга.

- Важна на каникулах обеспечить безопасность и организовать их досуг. На базе школ летом откроют 982 лагеря дневного пребывания и организуют работу 406 лагерей труда и отдыха, – сказала начальник управления общего образования краевого минобра Елена Мясищева.

Летом будут работать учреждения дополнительного образования, кружки и секции. В многодневных походах и однодневных экскурсиях примут участие около 240 тысяч школьников, в работе трудовых отрядов – более 82 тысяч ребят.

Кроме этого, палаточные лагеря разобьют в 12 районах Краснодарского края. Их смогут посещать более 4,8 тысяч детей.