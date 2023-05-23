Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество23 мая 2023 8:57

Спартакиада трудящихся пройдет в Краснодаре 28 мая

Мероприятие будет проходить на стадионе “Кубань”
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
В рамках одной площадки пройдут несколько физкультурно-спортивных мероприятий с насыщенной программой.

В рамках одной площадки пройдут несколько физкультурно-спортивных мероприятий с насыщенной программой.

В Краснодаре будет проходить спартакиада трудящихся. Мероприятие планируют провести 28 мая.

– В рамках одной площадки пройдут несколько физкультурно-спортивных мероприятий с насыщенной программой. Специально для наших гостей пригласили мастеров силового экстрима, выступления которых, уверен, будут зрелищными, - сообщил министр физической культуры и спорта края Серафим Тимченко.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, команды будут соревноваться по перетягивают канала и гиревому спорту. Спартакиада состоится на стадионе “Кубань”. Также 28 мая будет проходить ГТО. Команды из восьми человек представят свои города Кубани. Каждому предстоит пройти эстафету, состоящую из элементов комплекса ГТО.