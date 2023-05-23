Анна Минькова поздравила выпускников Краснодарского края с последним звонком

Замглавы региона Анна Минькова поздравила выпускников с последним звонком.

Сегодня в школах Краснодарского края прошли последние звонки. 23 мая выпустили более 93 тысяч школьников. Замглавы региона Анна Минькова поздравила выпускников с последним звонком.

– Совсем скоро вы вступите во взрослую самостоятельную жизнь. А пока предстоит сдать финальные экзамены, показав при этом все те знания, которые вложили в вас педагоги и наставники, - написала в своем Telegram-канале Анна Минькова.

К слову, замглавы пожелала выпускникам широкой и ровной жизненной дороги. Также Анна Минькова рассказала о том, что ее сын сегодня выпускается из 11 класса.