Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество23 мая 2023 9:02

Анна Минькова поздравила выпускников Краснодарского края с последним звонком

Она пожелала широкой и ровной жизненной дороги
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Замглавы региона Анна Минькова поздравила выпускников с последним звонком.

Замглавы региона Анна Минькова поздравила выпускников с последним звонком.

Сегодня в школах Краснодарского края прошли последние звонки. 23 мая выпустили более 93 тысяч школьников. Замглавы региона Анна Минькова поздравила выпускников с последним звонком.

– Совсем скоро вы вступите во взрослую самостоятельную жизнь. А пока предстоит сдать финальные экзамены, показав при этом все те знания, которые вложили в вас педагоги и наставники, - написала в своем Telegram-канале Анна Минькова.

К слову, замглавы пожелала выпускникам широкой и ровной жизненной дороги. Также Анна Минькова рассказала о том, что ее сын сегодня выпускается из 11 класса.