Молодежь Краснодара 25 мая приглашают на патриотическую лекцию

Фото: mol_krd

В Краснодаре 25 мая в 11 утра состоится открытая лекция «Патриотический лексикон нашего времени». Ее проведет доктор философских наук Андрей Николаевич Муравьев, он расскажет об основах и механизмах формирования патриотического воспитания.

- Андрей Николаевич Муравьев - автор монографии «Философия и опыт», один из разработчиков Стратегии патриотического воспитания подрастающего поколения граждан России, научный руководитель всероссийских научно-практических конференций по исследованию патриотизма, - сообщили в мэрии города.

Для того, чтобы попасть на лекцию, необходимо пройти регистрацию по ссылке до 10 часов 24 мая и получить подтверждение заявки от организаторов лекции.