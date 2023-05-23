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НовостиОбщество23 мая 2023 9:02

Молодежь Краснодара 25 мая приглашают на патриотическую лекцию

На мероприятие нужно зарегистрироваться
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: mol_krd

Фото: mol_krd

В Краснодаре 25 мая в 11 утра состоится открытая лекция «Патриотический лексикон нашего времени». Ее проведет доктор философских наук Андрей Николаевич Муравьев, он расскажет об основах и механизмах формирования патриотического воспитания.

- Андрей Николаевич Муравьев - автор монографии «Философия и опыт», один из разработчиков Стратегии патриотического воспитания подрастающего поколения граждан России, научный руководитель всероссийских научно-практических конференций по исследованию патриотизма, - сообщили в мэрии города.

Для того, чтобы попасть на лекцию, необходимо пройти регистрацию по ссылке до 10 часов 24 мая и получить подтверждение заявки от организаторов лекции.