Пьяный житель Санкт-Петербурга заблудился в лесу Сочи

Мужчину передали полиции

Cпасатели ЮРПСО МЧС России выезжали в лесной массив поселка Верхний Юрт. Через службу "112" в спасотряд позвонил мужчина, сообщивший, что он заблудился в лесу, но где именно не знает. Свою геолокацию отправить также не может.

- Спасатели выехали на поиск по координатам местонахождения телефона, с которого звонил заблудившийся. В указанном районе мужчина обнаружен не был, на звонки он не отвечал. Поиск временно приостановили до выяснения обстоятельств, - сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Спустя несколько часов поступил повторный звонок. Мужчина все также находился в лесу, выйти самостоятельно в город не мог. Спасатели по телефону связались с ним, подробно объяснили, как отправить данные геолокации.

Получив его GPS-координаты, выехали на место. Обнаружив мужчину, сотрудники МЧС вывели его из леса и передали полиции. От заблудившегося 29-летнего мужчины исходил сильный запах алкоголя. По его словам, в Сочи он приехал из Санкт-Петербурга.