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НовостиПроисшествия23 мая 2023 9:12

Полицейские предупредили об опасном участке после ДТП с пострадавшими на Ейском шоссе в Краснодаре

Накануне госпитализировали двоих пешеходов
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Переходить дорогу нужно по пешеходному переходу

Переходить дорогу нужно по пешеходному переходу

Вечером 22 мая в Краснодаре произошло ДТП на автодороге «Краснодар – Ейск». 42-летний водитель BMW сбил пешеходов 45 и 43 лет, они переходили дорогу в неположенном месте. При этом «зебра» была в зоне видимости. Пострадавшие госпитализированы.

Полицейские снова напомнили про опасный участок после ДТП.

- 23 мая в сети вновь появляются видео, где граждане в этом же месте оживленной трассы перебегают дорогу. Помните, экономя секунды, Вы можете потерять жизнь и здоровье. Берегите себя и близких! – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.