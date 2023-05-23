Производитель тяжелых станков Кубани увеличит в три раза объем продукции

Производство собирается выпустит 23 станка.

На международной выставке «Металлообработка-2023» в Москве замминистру промышленности и торговли РФ Михаилу Иванову представили проект развития станкостроения на Кубани.

К слову, предприятию предоставили не менее 109,4 млн рублей субсидий. Эти средства были направлены на техническое переоснащение завода по производству тяжелых станков.

- По итогам прошлого года было выпущено 12 станков. Объем отгруженной продукции удалось увеличить в 1,5 раза, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, в этом году завод планирует увеличить объем отгрузки в три раза. Производство собирается выпустит 23 станка.