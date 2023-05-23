Жители Красной Поляны могли остаться без воды из-за обрыва высоковольтной линии

Под отключение попадали до пяти тысяч человек

Специалисты электроучастка «Южный» смогли оперативно найти и устранить повреждение высоковольтной линии. Обрыв кабеля мог вызвать остановку водоснабжения всей Красной Поляны, поскольку коммуникация питала водозабор на реке Бешенка, а также насосные станции поселка и курорта. Под отключение попадали до пяти тысяч человек.

Сотрудники электротехнической лаборатории смогли установить абсолютно точное место повреждения линии под землей — обрыв находился прямо под перекрестком на пересечении улиц Заповедная и Волоколамская.

- Оказалось, что из-за большого автомобильного трафика в этом месте один из острых камней продвинулся и повредил изоляцию кабеля. Прорыв обнаружили днем, и сотрудники водоканала сразу же смогли переключить водозабор и насосные станции на резервное питание, - сообщили в пресс-службе сочинского водоканала.

Сам же комплекс восстановительных мероприятий проводился в ночное время суток.

Работы были завершены в самые кратчайшие сроки. Водоснабжение жителей и гостей Красной Поляны было защищено в полном объеме.