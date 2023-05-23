Житель Майкопа четыре дня хранил тело расчлененного знакомого в квартире

Задержанным признан вменяемым

Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 54-летнего местного жителя. Он обвиняется в убийстве.

- В ночь на 4 марта 54-летний житель Майкопа в своей квартире распивал спиртные напитки со знакомым. Во время ссоры хозяин ножом нанес потерпевшему множественные колото-резаные раны шеи и грудной клетки, от полученных повреждений потерпевший скончался. После этого мужчина расчленил тело и хранил в квартире, пока его не нашли полицейские, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Адыгеи.

Правоохранители вышли на след преступника 8 марта, спустя четыре дня после убийства. Мужчину задержали, уголовное дело направлено в суд.