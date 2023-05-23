Александр Власов поздравил с последним звонком выпускников Ейского кадетского корпуса

Фото: admkrai.krasnodar.ru

23 мая в Ейском кадетском казачьем корпусе прозвенел последний звонок. Вице-губернатор, войсковой атаман Александр Власов поздравил ребят с выпуском.

- Пришло время шагнуть навстречу взрослой и самостоятельной жизни. Перед вами открыто множество дорог. Именно от вас, от молодежи, зависит будущее нашего края и страны, и я верю, что оно будет светлым, – сказал Власов.

На последнем звонке наградили лучших кадет и работников корпуса. В завершении мероприятия воспитанники прошли торжественным маршем по плацу.

Стоит отметить, что Ейский казачий кадетский корпус дважды становился победителем Всероссийского смотра-конкурса на звание «Лучший казачий кадетский корпус». Сюда принимают школьников после окончания 6 класса.