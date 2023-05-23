Мужчина выжил после падения с пятого этажа в Сочи

В Адлерском районе Сочи мужчина пытался спуститься по самодельной веревке из простынь с пятого этажа. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Адлерском районе Сочи мужчина пытался спуститься по самодельной веревке из простынь с пятого этажа. Но, к сожалению, плану не было суждено осуществиться. Веревка не выдержала мужчину, и он упал сначала на ветки деревьев, а потом на землю.

После падения он выжил. Мужчина гордо встал, отряхнулся и ушел в неизвестном направлении.

Но по какой причине он решил спуститься с пятого этажа именно по простыням, - неизвестно. Некоторые пользователи соцсетей подумали, что к его любовнице пришел домой муж и выхода просто не было.

Но была еще одна версия случившегося. Мужчина выпивал в квартире вместе с другом. В один момент они поссорились. Тогда друг решил отомстить и запереть на балконе. Но отчаянный герой данного рассказа нашел выход из ситуации.