Ясновидящая из Омска украла у жительницы Сочи более 2 млн рублей

После жестокого обмана жительница Сочи побежала в полицию. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

У одной из жительниц Сочи начались проблемы в личной жизни. Она почему-то решила, что ей может помочь только ясновидящая. Поискав в интернете магические услуги, сочинка наткнулась на 31-летнюю жительницу Омска.

- Женщины общались онлайн в течение шести месяцев. Все это время колдунья проводила магические ритуалы, транслируя их по видеосвязи потерпевшей, и получала за это денежное вознаграждение переводом на банковскую карту, - сообщили в пресс-службе УВД Сочи.

К слову, услуги гадалки стоили далеко недешево. Сочинке пришлось даже идти в банк, чтобы взять кредит. Но в скором времени женщина поняла, что ее проблемы из жизни никуда ушли. Хотя она отдала 2 миллиона рублей. После жестокого обмана жительница Сочи побежала в полицию.

- Гадалку сотрудники уголовного розыска отдела полиции Лазаревского района задержали, находясь в служебной командировке, и доставили в Сочи, - уточнили в пресс-службе УВД Сочи.

В отношении недогадалки возбуждено уголовное дело. Ей грозит до 10 лет тюрьмы. Может быть, за это время в ней проснется дар ясновидящей.