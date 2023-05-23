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НовостиОбщество23 мая 2023 10:40

Строительные компании Кубани перечислили в бюджет 4,5 млрд налогов

Это 132% к аналогичному периоду прошлого года
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: admkrai.krasnodar.ru

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Поступление налогов в бюджет региона от предприятий строительной отрасли Краснодарского края выросли. В настоящее время перечислено 4,5 млрд налогов, это 132% к аналогичному периоду прошлого года.

– Объем строительно-монтажных работ в первом квартале составил 53,7 млрд рублей. Это возведение домов и социальных объектов – школ, детских садов, учреждений здравоохранения, а также объектов жилищно-коммунального хозяйства, – сообщил руководитель департамента строительства края Игорь Федосов.

На Кубани числится более 8 тысяч строительных организаций. Статистика показывает, что с начала 2023 года в крае введено 2,4 млн квадратных метров жилья.