Строительные компании Кубани перечислили в бюджет 4,5 млрд налогов

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Поступление налогов в бюджет региона от предприятий строительной отрасли Краснодарского края выросли. В настоящее время перечислено 4,5 млрд налогов, это 132% к аналогичному периоду прошлого года.

– Объем строительно-монтажных работ в первом квартале составил 53,7 млрд рублей. Это возведение домов и социальных объектов – школ, детских садов, учреждений здравоохранения, а также объектов жилищно-коммунального хозяйства, – сообщил руководитель департамента строительства края Игорь Федосов.

На Кубани числится более 8 тысяч строительных организаций. Статистика показывает, что с начала 2023 года в крае введено 2,4 млн квадратных метров жилья.