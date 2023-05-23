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НовостиЗдоровье23 мая 2023 10:49

На Кубани за неделю выявили 251 случай COVID-19

В регионе продолжают болеть коронавирусом
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Последние данные по коронавирусу на Кубани на 23 мая

Последние данные по коронавирусу на Кубани на 23 мая

В Краснодарском крае, по данным с 15 по 21 мая, за неделю выявили 251 случай COVID-19. Среди заболевших есть и дети, младшему из которых всего два 2 месяца.

- Самым зараженным стал Краснодар, здесь заразился COVID-19 71 человек. В Сочи в больницу попали 47 человек, в Новороссийске выявили 15 новых случаев, в Мостовском районе 10, - сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

В остальных районах за неделю зафиксировано менее 10 случаев. На амбулаторном лечении в настоящее время находятся 179 человек, в стационарах – 95.