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НовостиОбщество23 мая 2023 12:06

В День города Сочи проведут 90 мероприятий

Празднование пройдет под слоганом “Сочи Впечатлений”
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Программа включает в себя культурные, спортивные, образовательно-познавательные мероприятия, тематические акции, выставки и марафоны

Программа включает в себя культурные, спортивные, образовательно-познавательные мероприятия, тематические акции, выставки и марафоны

Фото: Иван ВИСЛОВ

В Сочи готовятся к Дню города. Празднование будет проходить 27 мая. К этому дню на курорте подготовили более 90 мероприятий.

- Программа включает в себя культурные, спортивные, образовательно-познавательные мероприятия, тематические акции, выставки и марафоны, - рассказала заммэра Сочи Елена Канюк.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, на курорте впервые пройдет конкурс «Супербабушка Сочи». А акватории пляжа “Маяк” состоится фестиваль парусного спорта. А на площади Искусств организуют соревнования по прыжкам на скакалке. Кроме этого, на курорте будут представлены различные выставки, пройдут мастер-классы. В парках городы подготовили праздичную программу.

К слову, на Театральной площади в 20:00 часов начнется концерт лучших творческих коллективов курорта. Празднования продолжатся и в воскресенье. 28 мая в 12:00 часов на площади у Сочинского государственного цирка любой желающий сможет увидеть первый инклюзивный фестиваль циркового искусства.