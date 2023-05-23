Региональный центр компетенций Кубани прошел сертификацию

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае региональный центр компетенций успешно прошел сертификацию. Ее проводят ежегодно в рамках нацпроекта.

- Подобный аудит работы экспертов дает возможность увидеть новые точки роста и скорректировать инструменты бережливого производства. Показатели сертификации стали лучше, чем в 2023 году. Это говорит о профессионализме команды РЦК, – сказал министр экономики региона Алексей Юртаев.

При сертификации специалисты проходят три этапа – дистанционный, супервизию тренеров и очный. Сначала эксперты оценивают охват предприятий, реализованные проекты и достигнутые показатели производительности. Далее проверяют тренерские компетенций уже на предприятии оценивается работа повышения производительности труда.