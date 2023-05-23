Сочи направил в зону спецоперации более 200 тонн гуманитарного груза

Всего в Сочи действуют 11 мер поддержки.

Сочи направил в зону проведения специальной военной операции свыше 200 тонн гуманитарного груза. Очередная партия для воинов и жителей Донецка и Херсонской области уже в пути. Фура с 16 тоннами продуктов и предметов первой необходимости, подарками ко Дню защиты детей прибудет на новые российские территории в ближайшие дни.

Формирование следующей партии мэр Сочи Алексей Копайгородский обсудил на заседании Координационного совета, но в первую очередь встретился с близкими сочинцев, защищающих рубежи Родины в зоне СВО. Обсудили их вновь возникающие проблемные вопросы, сообща нашли решения.

- С каждой семьей мы на постоянной связи. Интересуемся какая помощь необходима. Приглашаем на городские мероприятия, в наши учреждения культуры, парки, объекты туристического показа. Сегодня завершился учебный год – школьникам из семей мобилизованный предлагаем отдых в лагерях и программы оздоровления. 15 наших юных жителей из семей мобилизованных и добровольцев уже отдохнули в здравницах Сочи и Краснодарского края, остальных ребят ждут новые смены, - сообщил в своем Telegram-канале Алексей Копайгородский.

Всего в Сочи действуют 11 мер поддержки. Кроме того, из средств фонда, собранного жителями и меценатами, выплатили уже более 23 миллионов рублей – это адресная помощь, на конкретные нужды семей защитников Отечества.