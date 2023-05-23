В Новороссийске изъяли более 30 тысяч литров контрафактного алкоголя

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Жительница Новороссийска в 2022 году решила заняться своим бизнесом. 33-летняя дамочка купила несколько тысяч литров паленого алкоголя и продавала жителям города-героя по выгодной цене. Контрафакт изъяли полицейские.

- 33-летняя женщина подозревается в хранении в целях сбыта и сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Из складов в станице Натухаевской, хуторе Семигорском и поселке Верхнебаканском изъяты более 20 тысяч бутылок с водкой, виски, коньяком и более 2200 канистр различного объема с этиловым спиртом, а также оборудование и акцизные марки для розлива и фасовки алкоголя. Общий объем алкогольной продукции составило более 30 тысяч литров, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Расследование уголовного дела продолжается. По изъятой спиртосодержащей продукции назначен полный комплекс судебных экспертиз.