Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество23 мая 2023 12:33

Два новых офиса врача общей практики открылись в Анапе

Они уже приняли своих первых пациентов
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: kondratyevvi

Фото: kondratyevvi

Два новых офиса врача общей практики открылись в поселке Уташ и хуторе Воскресенском. Это небольшие населенные пункты, в каждом живут почти две тысячи человек.

- Раньше даже за первичной медпомощью жителям приходилось ездить в райцентр, в больницу Анапы. Поэтому для нас важно было создать комфортные условия для людей, которые здесь живут. Чтобы они получали своевременную и качественную медицинскую помощь у себя на местах, - написал в соцсетях губернатор региона Вениамин Кондратьев.

В офисах ВОП принимают терапевты и фельдшеры, есть процедурные, прививочные и физиотерапевтический кабинеты, дневной стационар.