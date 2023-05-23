Два новых офиса врача общей практики открылись в Анапе

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Два новых офиса врача общей практики открылись в поселке Уташ и хуторе Воскресенском. Это небольшие населенные пункты, в каждом живут почти две тысячи человек.

- Раньше даже за первичной медпомощью жителям приходилось ездить в райцентр, в больницу Анапы. Поэтому для нас важно было создать комфортные условия для людей, которые здесь живут. Чтобы они получали своевременную и качественную медицинскую помощь у себя на местах, - написал в соцсетях губернатор региона Вениамин Кондратьев.

В офисах ВОП принимают терапевты и фельдшеры, есть процедурные, прививочные и физиотерапевтический кабинеты, дневной стационар.