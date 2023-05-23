Мобильный комплекс «Маршрут здоровья» будет чаще выезжать в села Кубани

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За 2022 год мобильный комплекс «Маршрут здоровья» выезжал к пациентам в районы края 176 раз. Население отметило востребованность и нужность таких визитов. Поэтому было принято решение выезжать в села чаще.

- В этом году увеличим количество визитов в отдаленные районы практически до двухсот. Благодаря быстрой диагностике организма врачи выявляют факторы риска развития сердечно-сосудистых и эндокринных заболеваний у пациента. С начала года краевые медики уже более 80 раз выезжали в различные муниципалитеты Кубани, - сообщила вице-губернатор региона Анна Минькова.

Специалисты краевого Центра общественного здоровья и медпрофилактики помогают пройти пациентам экспресс-скрининг здоровья, который занимает по времени не более 20 минут. В мобильном медцентре определяют уровень функционального состояния сердца и степень физического развития человека, проводят экспресс-анализы общего холестерина и глюкозы крови, измеряют рост, вес и артериальное давление.