Депутат ЗСК от Сочи приобрел и отправил в зону СВО два микроавтобуса

Фото: Арменак Тозлян

Бойцы в зоне проведения специальной военной операции получили два автомобиля УАЗ «Буханка», а также гуманитарный груз и партию необходимого оборудования от депутата Законодательного собрания Кубани от Сочи Арменака Тозляна.

К парламентарию обратился сочинец Евгений Брадауцан, который попросил его помочь с покупкой двух машин, а также необходимого обмундирования и оборудования, которое требуется бойцам.

Евгений добавил, что его младший брат Вадим – заместитель командира разведывательного отряда. Сам он был на линии соприкосновения в середине апреля и доставлял туда гуманитарный груз.

- Арменак Тозлян с самого начала специальной военной операции помогает бойцам. Я обратился к нему с просьбой о покупке автомобиля, на что он мне ответил, что своим обязательно поможет, - добавил Евгений Брадауцан.

Парламентарий отметил, что поддержка участников специальной военной операции оказывается постоянно. Он также добавил, что помощь бойцам считает своим долгом.

- Необходимое и качественное оборудование позволяет моим землякам выполнять свои боевые задачи более эффективно и, в целом, способствует успеху операции, - уточнил депутат.

Бойцы разведроты накануне записали видеобращение со словами благодарности депутату регионального Заксобрания и сообщили, что две «Буханки» находятся в их распоряжении. Другие бойцы получили очень нужные предобъективные тепловизионные насадки, ночные насадки, лазерные дальномеры, а также метеостанции.

- Благодаря вашей поддержке мы станем более боеспособными и более мобильными. Мы со своей стороны постараемся не подвести и продолжим дальше выполнять те задачи, которые стоят перед нами, - обратился к Арменаку Тозляну руководитель подразделения.

Парламентарий, в свою очередь, поблагодарил бойцов за теплые слова и отметил, что победу можно приблизить только общими усилиями.

Накануне Арменак Тозлян также встретился с атаманом Хостинского районного казачьего общества Виталием Коськиным, который подарил парламентарию картину в знак благодарности за постоянно оказываемую помощь и поддержку бойцам отряда Барс.

- Хочу сказать всем ребятам огромное спасибо за подарок. Очень рад, что подвиги наших бойцов находят отражение в живописи, и навсегда останутся в наших сердцах. Будем жить! – добавил Арменак Тозлян