Министр культуры Кубани поздравила выпускников края с последним звонком

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23 мая в школах Кубани прозвенели последние звонки. В торжественной линейки школе № 25 в Крымске приняла участие министр культуры Кубани Виктория Лапина. Она поздравила выпускников лично и опубликовала пожелания в соцсетях.

- С особым чувством ностальгии побывала в классах, где училась. Пожелала сегодняшним выпускникам успешно сдать все экзамены, смело идти к своей мечте и открывать новые горизонты. А педагогам, которые все эти годы были рядом и верили в ребят, чтобы результатом их труда стали победы и достижения детей в разных сферах, – написала Лапина.

На Кубани выпустились 93 тысячи школьников. Ранее «Комсомолка» сообщала, что выпускников с последним звонком поздравил губернатор Вениамин Кондратьев.