Завершены поиски 14-летнего школьника на Кубани

Со школьником все хорошо, он уже дома

22 мая полиция Усть-Лабинского района сообщила о пропаже 14-летнего школьника. Мальчик вышел из дома 21 мая и не вернулся. На данный момент поиски подростка завершены, с ним все в порядке.

- Найден. Жив, здоров, противоправных действий в отношении несовершеннолетнего не совершено, - сообщили в ОМВД по Усть-Лабинскому району.

По некоторым данным, подростка нашли на трассе возле Горячего Ключа, он сбежал, чтобы начать самостоятельную жизнь. Сейчас с ним и родителями общается сотрудник ПДН.