В Краснодаре 1 сентября откроют спортивный центр «Стань Чемпионом»

В настоящее время ведутся подготовительные работы к открытию

В Краснодаре 1 сентября откроется многофункциональный спортивный центр «Стань Чемпионом». В нем можно будет заниматься всеми видами единоборств, танцами, йогой, гимнастикой и хореографией. В здании также оборудуют кабинеты и для киберспорта.

- Записаться в спортивные секции и фитнес-центр «Стань Чемпионом» можно будет уже с 15 июня. В центре дети смогут пройти специальное тестирование, чтобы понять предрасположенность к тому или иному виду спорта, - сообщили представители арены.

Центр находится на улице Зиповской, 70. Его масштабы поражают. Он полностью соответствует всем российским и международным стандартам безопасности и требованиями к инфраструктуре. В здание также есть спа-зона, конференц-зал на 150 мест, площадка для проведения спортивных, деловых и культурно-развлекательных мероприятий, кафе и гостиница на 30 номеров.