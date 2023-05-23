Основательница клуба ораторов из Краснодара победила в конкурсе «Знание»

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В конкурсе Российского общества «Знание» победила основательница клуба ораторов из Краснодара Евгения Герасимчук-Карпова. Она получила награду из рук министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова.

- Евгения Герасимчук-Карпова выиграла третий сезон «Лиги Лекторов». Лучшими стали 50 взрослых и 20 юных просветителей из 36 регионов, - сообщили в пресс-службе администрации региона.

Теперь Евгения сможет выступать на мероприятиях крупнейшей просветительской организации страны. Также ей вручили шунгитовый куб, олицетворяющий весомый вклад в дело просвещения, сертификат на турпоездку и денежный приз на обучение и развитие собственных просветительских проектов.