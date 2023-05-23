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НовостиОбщество23 мая 2023 14:35

В Геленджике на трассе М-4 «Дон» изменят схему движения из-за велогонки

Ограничения введут 27 мая
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: avtodorgk

Фото: avtodorgk

Дорожники сообщили, что в Геленджике 27 мая изменят схему движения на трассе М-4 «Дон». Ограничения связаны с велогонкой.

- На участке с 1506 по 1513 км М-4 «Дон» в Геленджике пройдет велочасть фестиваля спорта IRONSTAR GELENDZHIK 2023, - отметили в «Автодор».

Во время соревнований днем на этом участке организуют движение по двум полосам — по одной в каждую сторону. Разрешенная скорость будет снижена до 50 км/час. Снять ограничения планируется после завершения соревнований, к вечеру.