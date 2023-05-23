В Геленджике на трассе М-4 «Дон» изменят схему движения из-за велогонки

Фото: avtodorgk

Дорожники сообщили, что в Геленджике 27 мая изменят схему движения на трассе М-4 «Дон». Ограничения связаны с велогонкой.

- На участке с 1506 по 1513 км М-4 «Дон» в Геленджике пройдет велочасть фестиваля спорта IRONSTAR GELENDZHIK 2023, - отметили в «Автодор».

Во время соревнований днем на этом участке организуют движение по двум полосам — по одной в каждую сторону. Разрешенная скорость будет снижена до 50 км/час. Снять ограничения планируется после завершения соревнований, к вечеру.