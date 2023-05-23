Яглыч «уйдет красиво» уже 20 июня

Меньше месяца остается до эксклюзивной премьеры долгожданного сериала «Ухожу красиво» (18+) на платформе Wink. В главной роли - Владимир Яглыч, в центре внимания – запутанный криминально - психоделический сюжет.

Экшн-комедия с элементами черного юмора – это история обычного оперуполномоченного рядового подмосковного ОВД. Ни разу не трудоголика. В анамнезе – депрессия, запои, семейные проблемы. Но внезапно Боря Фадеев вдруг начинает проявлять на своем посту чудеса рвения. Чудес не бывает, и наверняка за этим перерождением стоит какая-то тайна, которая и толкает бывшего лоботряса на самые непредсказуемые поступки.

Теперь Фадеев постоянно испытывает судьбу. Берет самые сложные и опасные дела. Без бронежилета отправляется к вооруженным преступникам, захватившим банк. Наугад перерезает провода взрывного устройства. Врывается на воровскую сходку, чтобы задержать там опасного злодея. Что же случилось с парнем? Ответ можно узнать, только посмотрев этот зажигательный сериал.

Фото предоставлено Южный пресс-центр «Ростелекома»

- Сериал получился динамичным и ярким, огненным, в буквальном смысле слова. Это не просто очередная полицейская комедия. Здесь поднимаются важные социальные темы, вечные проблемы семьи и связи поколений, но рассказано об этом легко и с юмором. Вообще у сериала очень образный и живой язык. Многие фразы из него обязательно станут мемами. Бывает, что проект долго не может найти себе имя. Наш сериал тоже его искал. И нашел самое крутое название, связанное с хитом группы «Звери». Но пусть красиво уходит только плохое настроение, а зрители остаются, чтобы посмотреть наш проект и поднять себе настроение, - комментирует работу Антон Володькин - директор видеосервиса Wink и один из продюсеров сериала.

В главных ролях - Владимир Яглыч, Мария Ахметзянова, Алексей Макаров, Федор Лавров. Режиссер - Миша Поляков, лауреат премии «Золотой Орел». В числе его работ: «О чем говорят мужчины. Простые удовольствия», «Секреты семейной жизни», «Время жить, время умирать». На 45-м Московском международном кинофестивале сериал «Ухожу красиво» уже получил признание кинокритиков.

- Мы рассказываем свою историю на контрастах: ярко выраженные драматические сцены сменяются искрометной комедией. «Ухожу красиво!» - это мультижанровый сериал. Надеемся, что наш проект понравится и ценителям хорошей драмы, и любителям посмеяться, - комментирует эту работу продюсер сериала Андрей Шишканов.

Ищите сериал «Ухожу красиво!» с 20 июня 2023 года в линейке Wink Originals.

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