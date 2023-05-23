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НовостиОбщество23 мая 2023 14:40

Яглыч «уйдет красиво» уже 20 июня

Новый сериал от режиссера «О чем говорят мужчины. Простые удовольствия» скоро стартует на Wink
Василина КОПЫЛОВА

Меньше месяца остается до эксклюзивной премьеры долгожданного сериала «Ухожу красиво» (18+) на платформе Wink. В главной роли - Владимир Яглыч, в центре внимания – запутанный криминально - психоделический сюжет.

Экшн-комедия с элементами черного юмора – это история обычного оперуполномоченного рядового подмосковного ОВД. Ни разу не трудоголика. В анамнезе – депрессия, запои, семейные проблемы. Но внезапно Боря Фадеев вдруг начинает проявлять на своем посту чудеса рвения. Чудес не бывает, и наверняка за этим перерождением стоит какая-то тайна, которая и толкает бывшего лоботряса на самые непредсказуемые поступки.

Теперь Фадеев постоянно испытывает судьбу. Берет самые сложные и опасные дела. Без бронежилета отправляется к вооруженным преступникам, захватившим банк. Наугад перерезает провода взрывного устройства. Врывается на воровскую сходку, чтобы задержать там опасного злодея. Что же случилось с парнем? Ответ можно узнать, только посмотрев этот зажигательный сериал.

Фото предоставлено Южный пресс-центр «Ростелекома»

Фото предоставлено Южный пресс-центр «Ростелекома»

- Сериал получился динамичным и ярким, огненным, в буквальном смысле слова. Это не просто очередная полицейская комедия. Здесь поднимаются важные социальные темы, вечные проблемы семьи и связи поколений, но рассказано об этом легко и с юмором. Вообще у сериала очень образный и живой язык. Многие фразы из него обязательно станут мемами. Бывает, что проект долго не может найти себе имя. Наш сериал тоже его искал. И нашел самое крутое название, связанное с хитом группы «Звери». Но пусть красиво уходит только плохое настроение, а зрители остаются, чтобы посмотреть наш проект и поднять себе настроение, - комментирует работу Антон Володькин - директор видеосервиса Wink и один из продюсеров сериала.

В главных ролях - Владимир Яглыч, Мария Ахметзянова, Алексей Макаров, Федор Лавров. Режиссер - Миша Поляков, лауреат премии «Золотой Орел». В числе его работ: «О чем говорят мужчины. Простые удовольствия», «Секреты семейной жизни», «Время жить, время умирать». На 45-м Московском международном кинофестивале сериал «Ухожу красиво» уже получил признание кинокритиков.

- Мы рассказываем свою историю на контрастах: ярко выраженные драматические сцены сменяются искрометной комедией. «Ухожу красиво!» - это мультижанровый сериал. Надеемся, что наш проект понравится и ценителям хорошей драмы, и любителям посмеяться, - комментирует эту работу продюсер сериала Андрей Шишканов.

Ищите сериал «Ухожу красиво!» с 20 июня 2023 года в линейке Wink Originals.

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