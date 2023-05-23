Ребята из Адыгеи вошли в тройку финалистов турнира «Будущее зависит от тебя»

Фото предоставлено пресс-службой МегаФон

В Краснодарском крае завершились всероссийские соревнования по футболу «Будущее зависит от тебя». В финале собрались 16 сильнейших команд — воспитанники детских домов и школ-интернатов.

Игроки приехали со всей России: Московской, Ленинградской, Тверской, Оренбургской, Магаданской, Омской, Красноярской, Кировской областей, Приморского края, республик Адыгея и Марий Эл. Борьба проходила за главный приз — поездку в футбольный летний лагерь академии ФК «Барселона» в Сочи, где пройдет обучение по методике клуба с мировой историей.

Лидерами в старшей возрастной группе стали парни из команды «Интер» оренбургского Дома детства. Второе место заняла команда «Медное» Медновской санаторной школы-интерната из Тверской области. Адыгейские подростки из клуба «Надежда» Майкопского специального учебно-воспитательного учреждения забрали третье место в этой категории.

В младшей группе победил «Атлетик» Зубцовского детского-дома Тверской области. На втором месте — команда «Марс» Люльпанского центра для детей-сирот, Республика Марий Эл. Третьей стала команда из средней школы-интерната города Сосновки Кировской области «Прорыв».

Фото предоставлено пресс-службой МегаФон

Помимо состязаний, футболистов ждала активная развлекательная программа, организованная МегаФоном: поездка в парк аттракционов «Сочи Парк», экскурсия по легендарному олимпийскому стадиону «Фишт».

В составе команд есть те, кто мечтает о карьере спортивных журналистов, для них была проведена экскурсия по медиахолдингу «Макс Медиа Групп», где показали работу на радио, съемочный процесс и технические возможности круглосуточного вещания в HD-качестве. А специалисты компании «Форотех» приготовили профориентационную программу «Город навыков SkillCity»: рассказали о современных цифровых профессиях и новых технологиях в спорте.

«“Будущее зависит от тебя” — добрая традиция для нас, наших партнеров и участников. Нам близки спортивные принципы, и неслучайно мы много лет поддерживаем российский спорт. С 2005 года в проекте приняло участие более 41 тысячи ребят, каждый из них получил что-то свое, многие обрели новых друзей и даже семью. МегаФон дает каждому участнику чемпионата шанс исполнить мечту, в очередной раз доказать себе и всему миру, что будущее зависит от тебя», — говорит руководитель обособленного подразделения МегаФона в г. Сочи Михаил Козлов.

Масштабное спортивное мероприятие проводится МегаФоном по всей стране. Это единственный проект федерального уровня для детей, находящихся на попечении государства, направленный не только на их физическое развитие, но и на социализацию и содействие семейному устройству. Проект проходит при поддержке Министерства спорта Российской Федерации, Министерства просвещения России и Российского футбольного союза.