Аграрии Кубани приобрели свыше 1 тысячи единиц сельхозтехники

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае 23 мая открылась крупная сельскохозяйственная выставка. «Золотая Нива» разместилась в Усть-Лабинском районе. На площадке представлены сельхозмашины и оборудование для сельхозработ из регионов страны и стран ближнего зарубежья, в том числе Республики Беларусь.

– Наш рынок машиностроения развивается. Выставка стала в разы больше. С начала года кубанские аграрии приобрели уже более 1 тысячи единиц различной сельскохозяйственной техники, – сказал Коробка.

На мероприятии напомнили, что кубанским аграриям доступен ряд мер господдержки. В частности, фермеры могут по льготной стоимости приобрести сельхозмашины по линии АО «Росагролизинг». Также работает программа субсидирования на приобретение сельхозтехники кубанских машиностроителей и производителей дружественных стран, можно вернуть до 15% затрат.