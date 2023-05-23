В Краснодаре с 22 по 27 мая пройдут сразу три крупных соревнования по батутному спорту

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодаре в ближайшую неделю запланированы три крупных всероссийских соревнования по батутному спорту. С 22 по 27 мая во Дворце спорта «Олимп» организуют командный чемпионат России, Кубок Федерации и турнир «Надежды России - 2».

- Соревнования начнутся 23 мая в 10:00, в 13:00 пройдет церемония открытия. Кубань представит сильная команда, наши спортсмены будут бороться за самые высокие места, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

На чемпионате России будут соревнования по индивидуальным прыжкам и акробатической дорожке, а также двойному минитрампу. В этих дисциплинах Краснодарский край представят 36 батутистов.

На Всероссийских соревнованиях «Надежды России - 2» в трех возрастных категориях спортсмены выступят в индивидуальных прыжках, акробатической дорожке и двойном минитрампе. Краснодарский край представят 84 человека.

В программу Кубка Федерации войдут стандартные дисциплины и синхронные прыжки.