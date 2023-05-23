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НовостиСпорт23 мая 2023 16:46

В Краснодар приехали 400 спортсменов для участия в соревнованиях по прыжкам на батуте

Во Дворце спорта «Олимп» открылись сразу два турнира
Евгения ХАЛИКОВА
Во Дворце спорта «Олимп» открыли сразу два турнира по прыжкам на батуте. Фото: пресс-службы администрации Краснодара

Во Дворце спорта «Олимп» открыли сразу два турнира по прыжкам на батуте. Фото: пресс-службы администрации Краснодара

В Краснодаре стартовали командный чемпионат России и Всероссийские соревнования «Надежды России - 2» по прыжкам на батуте. Участие в соревнованиях принимают 400 спортсменов из 26 регионов страны.

— Это невероятного масштаба соревнования. Дворец спорта «Олимп» отлично подходит для турниров такого уровня, — рассказал директор городского департамента по физической культуре и спорту Борис Тихоненко.

Спортсменам предстоит выбрать лучших в прыжках на батуте, двойном минитрампе и акробатической дорожке. Главный судья соревнований - первая в истории России олимпийская чемпионка по прыжкам на батуте Ирина Караваева.