В Краснодаре необходимо освободить от сорняков почти 4 тысячи гектаров

В Краснодаре началась борьба с амброзией. Фото: пресс-службы администрации Краснодара

В Краснодаре около 2 тыс. гектаров земли освободили от сорняков. В борьбу с карантинной растительностью вовлечены ТОСы, городские предприятия, учреждения, управляющие организации и горожане. Мобильные группы проводят мониторинг и выявляют очаги произрастания амброзии.

— Проблема амброзии жизненно важна для жителей города. Наша совместная задача — выстроить работу так, чтобы минимизировать очаги произрастания этого сорняка. «Болевые точки» —кладбища, стройки, отводы железных и автодорог. Необходимо заблаговременно взять эти территории на особый контроль, — рассказал вице-мэр Максим Онищенко.

Во втором квартале 2023 года в краевом центре планируют скосить 3869 га сорняков, включая амброзию. Эти работы уже выполнили на территории площадью 1960 га. Краснодарцы могут самостоятельно пожаловаться на территории с сорняками. Уже поступило 30 таких обращений. По семи адресам пустыри уже очистили, остальные заявки отработают до конца мая.