На Кубани мужчина убил знакомую и поджег ее квартиру

Тело женщины обнаружили пожарные. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Житель Новопокровского района убил 32-летнюю знакомую и желая замести следы пытался сжечь ее тело. Мертвую женщину обнаружили спасатели, приехавшие тушить пожар. Прибывшие на место следователи диагностировали признаки насильственной смерти. По данному факту Новопокровским межрайонным следственным отделом СКР по Краснодарскому краю было возбуждено уголовное дело по убойной статье.

- Задержать подозреваемого удалось в кратчайшие сроки благодаря грамотно спланированным и проведенным следственным действиям. Был установлен круг общения женщины. В поле зрения следователей попал ее 31-летний знакомый. Именно с ним женщину видели в ночь перед смертью в одном из станичных кафе, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

В ходе допроса мужчина дал признательные показания. Подозреваемый задержан, с ним проводятся следственные действия. В ближайшее время следователь планирует ходатайствовать перед судом об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу.