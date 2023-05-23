В Горячем Ключе до конца года сдадут фельдшерско-акушерский пункт

В ФАП будут кабинеты педиатра и медсестры. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

В Горячем Ключе откроют фельдшерско-акушерский пункт. Новое лечебное учреждение появится в селе Фанагорийском благодаря региональной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение».

– В Фанагорийском проживают более 500 человек. Сейчас им приходится ездить к врачам в другие населенные пункты. После того, как на улице Подгорной построят ФАП, они смогут дома получить первичную и неотложную медицинскую помощь и сделать необходимые прививки, – рассказал главврач городской больницы Горячего Ключа Виктор Дегтярев.

На Кубани в 2023 году продолжат развивать сеть медучреждений, оказывающих первичную медпомощь жителям отдаленных маленьких поселков. До конца года в регионе построят 10 фельдшерско-акушерских пунктов и 15 офисов врача общей практики.