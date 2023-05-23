В Краснодарском крае накануне Дня защиты детей проходит благотворительная онлайн-акция

Сделать пожертвования может любой желающий. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

Накануне Международного дня защиты детей на Кубани проходит благотворительная онлайн-акция «1 Минута на добро». Мероприятие организовал Благотворительный фонд помощи детям «Край добра».

– В канун 1 июня мы хотим, чтобы каждый имел возможность подарить минуту своей доброты детям, которые мечтают выздороветь. В сутках 1440 минут. Достаточно всего одну минуту потратить на добро. И эта одна минута может превратиться в миллионы минут счастливой детской жизни без боли – рассказала руководитель благотворительной организации Яна Сторожук.

На сайте акции собраны истории десятков детей, которые сейчас борются с тяжелыми заболеваниями. Маленьким пациентам требуются дорогостоящие лекарственные препараты и средства реабилитации, которые в силу различных объективных причин самостоятельно не могут приобрести их родители. Присоединиться к акции «1 Минута на добро» может любой желающий. Организаторы акции подчеркивают, что размер пожертвований не важен.