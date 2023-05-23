В Майкопе полицейские изъяли из оборота фальшивую тысячерублевую купюру

В Майкопе ищут покупателям с фальшивыми банкнотами. Фото: Даниил ОПАРИН

В Майкопе сотрудники полиции изъяли из оборота фальшивую купюру номиналом одна тысяча рублей. Фальшивку выявила сотрудница банка, когда принимали денежные средства от инкассаторов. Выяснилось, что поддельной банкнотой кто-то расплатился в одном из городских магазинов.

- В дежурную часть майкопской полиции обратилась 49-летняя сотрудница одного из банков. Она сообщила, что сомнительная купюра достоинством в 1000 рублей, попала в финансовое учреждение в ходе инкассации наличности из торговой организации, расположенной на территории города, - подтвердили в пресс-службе ГУ МВД России по Адыгее.

Эксперты-криминалисты МВД по Адыгее, проведя ряд исследований, признали денежный знак поддельным. Следствием отдела МВД России по городу Майкопу возбуждено уголовное дело по статье «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег». Сейчас оперативники устанавливают причастных к преступлению.