Полиция Майкопа задержала подозреваемого в краже денег несовершеннолетнего

Молодой житель Майкопа ограбил автомойку. Фото: Евгения ГУСЕВА

Полицейские Майкопа по горячим следам задержали подозреваемого в краже крупной суммы денег. На пропажу дневной выручки пожаловался владелец одной из городских автомоек. Просмотрев камеры видеонаблюдения, стражи порядка выяснили, что ночью на территорию предприятия проник неизвестный, который вскрыл сейф и вытащил деньги. Ущерб составил 40 тысяч рублей.

- Оперативникам уголовного розыска удалось задержать подозреваемого по горячим следам. Им оказался несовершеннолетний майкопчанин в возрасте 17 лет. Похищенное частично изъято, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Адыгее.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье "Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.