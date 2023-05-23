Мария Трофименко из Адыгеи стала «Заслуженным учителем России»

Награждение прошло в Москве. Фото: скриншот

Учитель русского языка и литературы майкопской гимназии № 22 Мария Трофименко стала «Заслуженным учителем России». Почетную награду педагогу вручил президент страны. Владимир Путин отметил большие заслуги Марии Николаевны в области образования и патриотического воспитания молодежи. Награждение состоялось в Екатерининском зале Кремля.

- Мария Николаевна Трофименко в 1971 году окончила Адыгейский государственный педагогический институт. Сразу после получения специальности учителя русского языка и литературы она начала свою трудовую деятельность в гимназии, где трудится до сих пор. Мария Трофименко является одним из педагогов, внесших значительный вклад в развитие системы образования республики, - рассказали в пресс-службе администрации Адыгеи.

Среди учеников Марии Трофименко Герой Российской Федерации, заместитель председателя Госсовета-Хасэ РА Эдуард Цеев. Высокий профессионализм учителя, ее многолетний добросовестный труд в системе образования и заслуги, которые прославляют республику, отметил и глава Адыгеи Мурат Кумпилов.